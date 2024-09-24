Назван размер средней зарплаты в России

Размер средней заработной платы в России по итогам первого полугодия составил 82 тыс. рублей. Показатель впервые превысил отметку в 80 тыс. рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Больше всего в этом году выросли зарплаты жителей Татарстана (+23,4% год к году), Курганской (+22,8%), Астраханской (+20,8%), а также Оренбургской и Челябинской областей (по +20,7%).

Самая высокая средняя зарплата оказалась на Чукотке. По результатам января — июня она составила 179,3 тыс. рублей. Больше 100 тыс. рублей в месяц также получают жители Якутии, Мурманской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

Каждый пятый россиянин мечтает о зарплате в 100 тыс. рублей. Опрошенные уверены, что такой уровень дохода позволит отказаться от кредитов.

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