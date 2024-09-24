Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Назван размер средней зарплаты в России

«Работа.ру»: средняя зарплата в России впервые превысила 80 тысяч рублей

close
Depositphotos

Размер средней заработной платы в России по итогам первого полугодия составил 82 тыс. рублей. Показатель впервые превысил отметку в 80 тыс. рублей. Об этом пишет «Лента.ру» со ссылкой на результаты исследования сервиса «Работа.ру».

Больше всего в этом году выросли зарплаты жителей Татарстана (+23,4% год к году), Курганской (+22,8%), Астраханской (+20,8%), а также Оренбургской и Челябинской областей (по +20,7%).

Самая высокая средняя зарплата оказалась на Чукотке. По результатам января — июня она составила 179,3 тыс. рублей. Больше 100 тыс. рублей в месяц также получают жители Якутии, Мурманской области, Санкт-Петербурга и Москвы.

Каждый пятый россиянин мечтает о зарплате в 100 тыс. рублей. Опрошенные уверены, что такой уровень дохода позволит отказаться от кредитов.

Ранее в HeadHunter предупредили о кризисе на рынке труда в России.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами