Стало известно, сколько украинцы купили иностранной валюты в 2024 году

Forbes: украинцы за год купили валюты на $12 млрд больше, чем продали

Жители Украины в прошедшем 2024 году купили наличной валюты на $12,22 млрд больше, чем продали. Об этом сообщает Forbes со ссылкой на данные Национального банка Украины (НБУ).

По статистике регулятора, в прошлом году украинцы приобрели иностранной валюты более чем на $30,7 млрд. За 2024 год жители страны продали $18,5 млрд, говорится в публикации.

Издание подчеркивает, что сумма приобретенной валюты увеличилась на треть (33,5%) по сравнению с 2023 годом, когда население Украины приобрело валюту на $23 млрд.

Накануне сообщалось, что Национальный банк Украины продал на валютном рынке в декабре 2024 года рекордные $5,3 млрд.

Уточняется, что во время кризиса в 2014 году пиковые валютные продажи были зафиксированы на уровне $3,2 млрд.

Ранее курс украинской валюты достиг рекордного минимума в 42,03 гривны за доллар.

Согласно данным киевского экономиста Алексея Куща, Национальный банк Украины ежемесячно расходует около $3 млрд из валютных резервов для поддержания курса гривны.

Ранее Нацбанк начал контролировать траты украинцев за границей.