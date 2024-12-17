Нацбанк начал контролировать траты украинцев за границей

Национальный банк Украины (НБУ) обратился к кредитным учреждениям с просьбой предоставить информацию о международных транзакциях по валютным картам на суммы свыше 250 тысяч гривен за период с октября по ноябрь. Сведения должны быть представлены до 16 декабря. Об этом стало известно из письма регулятора, опубликованного в Telegram-канале «Политика страны».

Кредитные организации обязаны представить отчет по каждой индивидуальной операции. В публикации также подчеркивается, что эти данные нужны для «анализа платежных операций». Начиная с 1 января банки будут обязаны предоставлять такие отчеты каждый месяц — до 10-го числа месяца за предыдущий календарный месяц.

На днях НБУ сообщил, что уровень инфляции на Украине вырос в ноябре до 11,2% в годовом исчислении по сравнению с 9,7% в октябре. Увеличились и темпы инфляции — в октябре она выросла на 1,8%, а в ноябре — на 1,9%. Особенно выросла стоимость продуктов питания — на 3,9% в ноябре.

Нацбанк в прогнозе объяснил разогнавшуюся инфляцию плохой для сельскохозяйственных культур погодой, незапланированным ростом цен на топливо, а также курсовыми эффектами.

Ранее Нацбанк Украины ужесточил контроль над платежами граждан и бизнеса.