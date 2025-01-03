Курс гривны упал до исторического минимума

Национальный банк Украины (НБУ) понизил официальный курс гривны к доллару до исторического минимума. Об этом свидетельствуют данные на сайте регулятора.

Курс гривны к доллару США упал до исторического минимума — 42,03 гривны за один доллар. Однако в феврале 2022 года Нацбанк Украины установил фиксированный курс гривны к американской валюте — 29,25 гривны за доллар.

С октября 2023 года на Украине был введен управляемый гибкий курс национальной валюты. С того времени курс гривны по отношению к доллару постепенно снижается.

Летом сообщалось, что Национальный банк Украины ежемесячно расходует около $3 млрд из валютных резервов для поддержания курса гривны.

В августе стало известно, что объем гривневых вкладов сократился на 1,2%, до 747,8 млрд гривен, в то время как долларовые депозиты выросли на 1,4%, до $9,5 млрд в эквиваленте.

Ранее Нацбанк начал контролировать траты украинцев за границей.