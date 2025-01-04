Мэры крупнейших городов Молдавии потребовали компенсаций за увеличение тарифов

Мэры Кишинева и Бельц потребовали компенсаций после роста тарифов на свет

Мэры городов Кишинев и Бельцы, где сосредоточена большая часть населения Молдавии, потребовали от властей республики компенсаций за повышение тарифа на электроэнергию. Так, мэр молдавской столицы Иван Чебан заявил в Telegram-канал, что в стране подорожало отопление, электричество, газ и уголь.

Он предупредил, что после столь значительного повышения тарифов увеличатся цены на все товары и услуги.

«Тем временем власти «кормят» людей популистскими заявлениями о том, что все вокруг виноваты, кроме них самих. <…> Предложение заключается в том, чтобы в настоящее время эти повышения покрывались за счет государственных средств», — написал Чебан.

В свою очередь мэр города Бельцы Александр Петков заявил в своем Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена), что требует от правительства Молдавии «решительных мер по компенсации городу ущерба, допущенного в результате некомпетентной политики в области обеспечения энергетической безопасности страны».

С 16 декабря в Молдавии действует режим чрезвычайного положения в энергетической сфере. Подобное решение приняли из-за возможного возникновения дефицита электричества в стране в январе 2025 года, который может быть вызван прекращением транзита российского газа через территорию Украины.

1 января сообщалось, что власти Молдавии переключились на поставки электроэнергии из Румынии. Также стало известно, что украинская компания «Энергоатом», эксплуатирующая атомные электростанции страны, начнет поставлять в Молдавию электроэнергию по ночам.

Поставщики электроэнергии в Молдавии начали процесс двукратного увеличения тарифов после прекращения подачи газа из России с 1 января текущего года.

Ранее в Приднестровье остановили все предприятия из-за отсутствия энергоресурсов.