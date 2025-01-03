Российская компания отреагировала на запрет в Белоруссии своей гречки

Информация о длительной развариваемости гречки «Фермер», запрещенной в Белоруссии, не соответствует действительности. Об этом заявили в алтайской компании «Дары полей», пишет РИА Новости.

«Развариваемость нашей продукции составляет около 15 минут», — говорится в официальном письме компании, направленном представителю министерства сельского хозяйства РФ в Белоруссии Егору Дымперу.

В документе отмечается, что такое время было установлено в ходе испытаний в специализированной лаборатории 16 декабря 2024 года.

Незадолго до этого сообщалось, что в Белоруссии ввели запрет на продажу гречневой крупы высшего сорта «Фермер», произведенной в России, из-за ее длительного времени приготовления. В реестре опасной продукции Госстандарта республики отмечалось, что гречневая крупа показала время «развариваемости» в 29 минут, что превышает установленную норму в 25 минут.

10 декабря портал «Продукция и услуги Республики Беларусь» писал, что белорусский госкомитет по стандартизации запретил ввоз и продажу быстроразваривающейся гречки от российской компании «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Причиной стало несоответствие продукции требованиям техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». При проверке выяснили, что гречка варилась 29 минут вместо нормы в 25, что свидетельствует о недостоверной информации от производителя и относит продукт к категории опасных.

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