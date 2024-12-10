Белоруссия запретила российскую гречку из-за обмана на упаковке

Белорусский государственный комитет по стандартизации ввел запрет на ввоз и продажу в магазинах внутри страны гречневой быстроразваривающейся крупы производства российской компании «Вега-инжиниринг» из Барнаула, сообщает портал «Продукция и услуги Республики Беларусь».

Такое решение комитет принял из-за несоответствия этой гречки требованиям технических регламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». Дело в том, что содержание упаковки не соответствует тому, что на ней написано.

«Продукции придали внешний вид и отдельные свойства, но при этом она не может быть идентифицирована как продукция, за которую выдается», — отмечается в сообщении.

Как выяснилось при проверке, гречка компании «Вега-инжиниринг» «разварилась» за 29 минут при норме в 25 минут. Таким образом, производитель предоставил недостоверную информацию о наименовании продукта, что автоматически относит его к категории опасных, уточнили в комитете.

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