Снижение углеводов в рационе может сделать вас умнее

Сокращение объема углеводов в рационе способствует не только снижению массы тела, но и улучшению креативных способностей и общей продуктивности организма. Об этом в интервью «Газете.Ru» рассказала врач-терапевт, врач-диетолог «СМ-Клиника» Елена Устинова.

Она отметила, что главным фактором снижения веса является уменьшение объема углеводов. Тогда и начинается процесс похудения — лишний вес уходит, пропадают отеки, цвет кожи становится лучше, снижается проявление целлюлита, уменьшаются отеки ног к вечеру.

«Но самое важное — на фоне снижения количества углеводов улучшается работа мышц, у человека развивается креативное мышление. Важно понимать, что максимально эффективно организм может работать тогда, когда нет переизбытка углеводов», — заявила Устинова.

Она также подчеркнула, что сегодня в большинстве стран наблюдается целая эпидемия ожирения и избыточного веса. Опасность здесь заключается в том, что на фоне этого развивается целый ряд опасных заболеваний, в том числе и онкологических. Поэтому отказ от кристаллического сахара, который обильно добавляют в напитки и выпечку, принесет только положительные изменения.

«Углеводы бывают простые и сложные. К простым углеводам относятся глюкоза, сахароза и фруктоза. Продукты, в которых они содержатся, обладают выраженным сладким вкусом (это не только продукты, содержащие сахар, но и фрукты и ягоды). В сложных углеводах содержится крахмал и пищевые волокна, они встречаются в несладких продуктах, таких как хлеб, крупы, паста и так далее», — пояснила Устинова.

При этом специалист обратила внимание, что любые углеводы, кроме клетчатки, превращаются в глюкозу, которая служит источником энергии для клеток. Если же глюкозы поступает больше, чем необходимо, она откладывается в виде жира.

«В связи с этим, при наличии лишнего веса, нужно уменьшить объем углеводов в рационе. При этом стоит понимать, что, исключив сахар и сладкие напитки, но слишком сильно налегая на гречку, снижение веса не произойдет, а наоборот, может увеличиться», — резюмировала врач.

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