В Белоруссии запретили ввоз гречки еще одного российского бренда

В Белоруссии с 11 января запретили ввоз и продажу российской гречки «Фермер»

В Белоруссии был введен запрет на продажу гречневой крупы высшего сорта «Фермер», произведенной в России, из-за ее длительного времени приготовления. Соответствующая информация появилась в реестре опасной продукции Госстандарта республики.

Согласно проведенным испытаниям, гречневая крупа показала время «развариваемости» в 29 минут, что превышает установленную норму в 25 минут. Это свидетельствует о том, что продукции был придан притягательный внешний вид и определенные свойства, однако она не может считаться качественной в соответствии с установленными стандартами.

Таким образом, продукт не соответствует требованиям технических регламентов Таможенного союза, касающимся «О безопасности пищевой продукции», «Маркировки пищевой продукции» и «Технических условий на гречневую крупу», нарушая стандарты качества и маркировки в части достоверности информации о названии.

Запрет касается гречневой крупы «Фермер», производимой компанией ООО «Дары полей» из Барнаула, и вступит в силу с 11 января. В декабре 2023 года аналогичный запрет был введен на быстроразваривающуюся гречневую крупу от ООО «Вега-инжиниринг», также произведенную в Барнауле.

10 декабря портал «Продукция и услуги Республики Беларусь» сообщил, что белорусский госкомитет по стандартизации запретил ввоз и продажу быстроразваривающейся гречки от российской компании «Вега-инжиниринг» из Барнаула. Причиной стало несоответствие продукции требованиям техрегламентов Таможенного союза «О безопасности пищевой продукции». При проверке выяснили, что гречка варилась 29 минут вместо нормы в 25, что свидетельствует о недостоверной информации от производителя и относит продукт к категории опасных.

Ранее сообщалось, что предприятие на Алтае выясняет, почему его гречку запретили в Белоруссии.