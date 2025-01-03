В Приднестровье захотели прямых отношений с «Газпромом»

В ПМР заявили, что Приднестровье должно иметь прямые отношения с «Газпромом»

Депутат Верховного совета непризнанной Приднестровской Молдавской Республики (ПМР) Андрей Сафонов заявил, что Приднестровье должно иметь прямые отношения с «Газпромом» без посредников. Его слова приводит РИА Новости.

«Приднестровье должно иметь прямые отношения с Россией без всяких посредников. В том числе – по газу», — заявил он.

По его словам, газовый кризис показал, что работа с РФ через «Молдовагаз» по обеспечению газом ПМР исчерпала себя. Он отметил, что компания «Молдовагаз» — ненадежный партнер.

«Наша формула: прямые поставки из России – неважно, по какой трубе. Расчеты — наша с Москвой проблема, которая никого не касается», — подчеркнул Сафонов.

1 января энергетики в Приднестровье отключили центральное отопление из-за прекращения подачи российского газа. На следующий день в Приднестровье остановили все промышленные предприятия из-за отсутствия энергоресурсов. Вице-премьер непризнанной республики Сергей Оболоник заявил, что кризис носит настолько тяжелый характер, что нет нужды перечислять, какие предприятия остановились. Власти ПМР пообещали не допустить социального коллапса.

Ранее сообщалось, что в Приднестровье начнутся веерные отключения электроэнергии.