Flydubai отменила рейсы из Сочи и Минвод до конца праздников

АТОР: Flydubai сняла полетную программу из Сочи и Минвод до конца праздников

Госкомпания Объединенных Арабских Эмиратов Flydubai сняла полетную программу из Сочи и Минвод до конца новогодних праздников. Об этом сообщила Ассоциация туроператоров России в своем Telegram-канале.

«По информации туроператора Space Travel, туристы, которые должны были вылетать авиакомпанией flyDubai из Сочи (до 9 января) и Минеральных вод (до 8 января), будут пересажены на рейсы из других городов», — рассказали в АТОР.

В Space Travel уточнили, что Минводы чаще всего меняют на Махачкалу, а пассажирам из Сочи предлагают разные варианты, включая Москву. Там добавили, что объем броней из Сочи и Минвод «относительно небольшой».

Накануне аэропорт Сочи сообщил, что Flydubai возобновит прямые рейсы из Дубая на российский курорт с 3 января. Перед этим поступила информация, что авиаперевозчик возобновит прямые рейсы из Дубая в Минеральные Воды.

В конце декабря Flydubai на фоне авиакатастрофы азербайджанского самолета в казахстанском Актау объявила о прекращении регулярных полетов из Сочи и Минеральных Вод в Дубай с 28 декабря по 5 января. Самолет, летевший из Баку в Грозный, потерпел крушение утром 25 декабря.

Ранее в Казахстане рассказали, когда обнародуют итоги расследования авиакатастрофы в Актау.