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Токаев не исключил строительства второй и третьей АЭС в Казахстане

Токаев: не исключаю, что в будущем начнем строить вторую и третью АЭС
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Сергей Гунеев/РИА «Новости»

Казахстан в ближайшем будущем, возможно, начнет строительство второй и третьей атомной электростанции. Об этом в интервью казахстанской газете Ana Tili заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Ядерная промышленность даст мощный импульс развитию нашей экономики, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит», — сказал он.

Токаев также отметил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным создание консорциума по строительству АЭС. В нем генеральным оператором выступит казахская сторона, уточнил он.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что российская сторона внесла свои предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане.

В октябре министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел переговоры в Сеуле по возможному участию южнокорейских компаний в международном консорциуме по строительству атомной электростанции.

Ранее в правительстве Казахстана заявили, что страна учтет «санкционную оговорку» при строительстве АЭС.

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