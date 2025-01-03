Токаев не исключил строительства второй и третьей АЭС в Казахстане

Токаев: не исключаю, что в будущем начнем строить вторую и третью АЭС

Казахстан в ближайшем будущем, возможно, начнет строительство второй и третьей атомной электростанции. Об этом в интервью казахстанской газете Ana Tili заявил президент республики Касым-Жомарт Токаев.

«Ядерная промышленность даст мощный импульс развитию нашей экономики, которая уже сейчас испытывает энергетический дефицит», — сказал он.

Токаев также отметил, что обсуждал с президентом РФ Владимиром Путиным создание консорциума по строительству АЭС. В нем генеральным оператором выступит казахская сторона, уточнил он.

До этого министр иностранных дел России Сергей Лавров заявлял, что российская сторона внесла свои предложения по поводу строительства АЭС в Казахстане.

В октябре министр энергетики Казахстана Алмасадам Саткалиев провел переговоры в Сеуле по возможному участию южнокорейских компаний в международном консорциуме по строительству атомной электростанции.

Ранее в правительстве Казахстана заявили, что страна учтет «санкционную оговорку» при строительстве АЭС.