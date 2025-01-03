В ШОС продолжают обсуждение новой валюты

Страны Шанхайской организации сотрудничества все еще обсуждают создание единой валюты. Об этом газете РИА Новости заявил генеральный секретарь организации, Нурлан Ермекбаев.
«В целом понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения», — пояснил Ермекбаев.
Он добавил, что платежные системы стран ШОС в данный момент уже плотно связаны с другими валютами.
До этого управляющий Центрального банка Индии Шактиканта Дас сообщил, что Индия не принимала решения о создании единой валюты БРИКС.
Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты.
Ранее в Бразилии назвали бессмысленными угрозы Трампа странам БРИКС.