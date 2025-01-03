В ШОС продолжают обсуждение новой валюты

Генсек ШОС заявил, что страны все еще обсуждают создание единой валюты

Страны Шанхайской организации сотрудничества все еще обсуждают создание единой валюты. Об этом газете РИА Новости заявил генеральный секретарь организации, Нурлан Ермекбаев.

«В целом понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения», — пояснил Ермекбаев.

Он добавил, что платежные системы стран ШОС в данный момент уже плотно связаны с другими валютами.

До этого управляющий Центрального банка Индии Шактиканта Дас сообщил, что Индия не принимала решения о создании единой валюты БРИКС.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты.

Ранее в Бразилии назвали бессмысленными угрозы Трампа странам БРИКС.