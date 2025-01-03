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В ШОС продолжают обсуждение новой валюты

Генсек ШОС заявил, что страны все еще обсуждают создание единой валюты
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Кирилл Каллиников/РИА «Новости»

Страны Шанхайской организации сотрудничества все еще обсуждают создание единой валюты. Об этом газете РИА Новости заявил генеральный секретарь организации, Нурлан Ермекбаев.

«В целом понимание о необходимости увеличивать долю национальных валют есть, экспертами высказывались предложения и по созданию собственной валюты или некой расчетной единицы ШОС, но эта работа пока находится на стадии обсуждения», — пояснил Ермекбаев.

Он добавил, что платежные системы стран ШОС в данный момент уже плотно связаны с другими валютами.

До этого управляющий Центрального банка Индии Шактиканта Дас сообщил, что Индия не принимала решения о создании единой валюты БРИКС.

Избранный президент США Дональд Трамп ранее заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты.

Ранее в Бразилии назвали бессмысленными угрозы Трампа странам БРИКС.

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