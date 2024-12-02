В Бразилии ответили на угрозы Трампа странам БРИКС

Власти Бразилии назвали бессмысленными и провокационными заявления избранного президента США Дональда Трампа о введении торговых пошлин на все товары из стран БРИКС в случае создания новой самостоятельной валюты объединения или отказа от использования доллара, передает телеканал CNN Brasil со ссылкой на сообщение источников в МИД республики.

Официальные лица Бразилии посчитали, что Трамп не будет принимать такие меры в отношении БРИКС после вступления в должность, а до этого момента подобные заявления являются бессмысленными.

Официальные лица, с которыми поговорил CNN Brasil, напомнили, что избранный американский президент в свой первый срок уже угрожал Китаю, Мексике и Канаде введением 25-процентных пошлин на товары, если страна не ограничит поток нелегалов и наркотиков в США. Однако в результате Трамп не предпринял никаких резких шагов.

Избранный президент США Трамп 30 ноября в своей странице в социальной сети Truth Social пригрозил странам БРИКС введением пошлин в размере 100%. Тогда он заявил, что у БРИКС не получится создать альтернативную доллару валюту, поскольку США отныне не будут «наблюдать за этим со стороны».