Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Индия открестилась от проекта единой валюты БРИКС

Bloomberg: Индия не принимала решения о создании единой валюты БРИКС

close
Depositphotos

Управляющий Центрального банка Индии Шактиканта Дас сообщил агентству Bloomberg, что Индия не принимала решения о создании единой валюты БРИКС.

По словам Даса, идею создания единой валюты организации выдвинул один из членов блока.

«Никакого решения принято не было. Нужно также иметь в виду географическую разнородность стран — в отличие от географически связанной еврозоны», — поделился управляющий индийским Центробанком.

Дас подчеркнул, что в настоящее время Индия пытается увеличить использование рупии в трансграничных расчетах в рамках политики премьер-министра Нарендры Моди.

До этого избранный президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты.

Позже представитель МИД ЮАР Клейсон Монэйла в соцсети Х, комментируя угрозы пошлинами от избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что страны БРИКС не планируют создавать единую валюту.

Ранее в Бразилии назвали бессмысленными угрозы Трампа странам БРИКС.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами