Индия открестилась от проекта единой валюты БРИКС

Управляющий Центрального банка Индии Шактиканта Дас сообщил агентству Bloomberg, что Индия не принимала решения о создании единой валюты БРИКС.

По словам Даса, идею создания единой валюты организации выдвинул один из членов блока.

«Никакого решения принято не было. Нужно также иметь в виду географическую разнородность стран — в отличие от географически связанной еврозоны», — поделился управляющий индийским Центробанком.

Дас подчеркнул, что в настоящее время Индия пытается увеличить использование рупии в трансграничных расчетах в рамках политики премьер-министра Нарендры Моди.

До этого избранный президент США Дональд Трамп заявил, что введет пошлины в 100%, если страны БРИКС не откажутся от плана по созданию своей валюты.

Позже представитель МИД ЮАР Клейсон Монэйла в соцсети Х, комментируя угрозы пошлинами от избранного президента США Дональда Трампа, заявил, что страны БРИКС не планируют создавать единую валюту.

Ранее в Бразилии назвали бессмысленными угрозы Трампа странам БРИКС.