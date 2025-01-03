Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Госдуме призвали выплатить ветеранам 80 тысяч рублей в честь юбилея Победы

Депутат Кошелев предложил выплатить ветеранам 80 тысяч рублей в 2025 году
close
Bulkin Sergey/news.ru/Global Look Press

Ветеранам Великой Отечественной войны нужно выплатить 80 тысяч рублей в связи с 80-летием Победы в 2025 году. Соответствующее обращение депутат Госдумы Владимир Кошелев (ЛДПР) направил в правительство РФ, пишет РИА Новости.

Единовременную выплату можно установить не только ветеранам, но и бывшим несовершеннолетним узникам концлагерей, а также тем, кто принимал участие в боевых операциях по ликвидации националистического подполья на территориях Украины, Белоруссии и стран Прибалтики, предложил Кошелев.

«Наша святая обязанность окружить их (ветеранов. — «Газета.Ru») максимальной заботой и любовью, сделать все возможное, чтобы их жизнь была достойной и комфортной», — подчеркнул депутат.

1 января депутат Госдумы, член комитета по бюджету и налогам Никита Чаплин рассказал, что средняя страховая пенсия по старости в 2025 году составит 24 059,12 рубля. С этого года автоматически возобновится индексация пенсий для работающих пенсионеров, отметил он. Кроме того, с апреля 2025 года размер социальных пенсий увеличится на 14,75%, и их средний размер к концу года составит 15 456 рублей. Размер страховой пенсии составит 8728,73 рубля с января 2025 года. Таким образом, размер пенсии с 30 пенсионными баллами достигнет около 13 тыс. рублей, добавил депутат.

Ранее сообщалось, что россиян с 1 января ждет увеличение пенсии, МРОТ и социальных выплат.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2025) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами