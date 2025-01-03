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Зеленский обвинил лидеров Запада в использовании украинцев как дешевой рабочей силы

Зеленский: Запад использует украинцев в качестве дешевой рабочей силы
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Yves Herman/Reuters

Некоторые лидеры стран Запада используют граждан Украины в качестве дешевой рабочей силы. Об этом в эфире телеканала «Рада» заявил президент Украины Владимир Зеленский.

По его словам, Запад заинтересован в оставлении на своей территории квалифицированных и дешевых украинских работников. Тех же украинцев, которые не имеют работы, западные страны готовы отправить на родину.

Зеленский пожаловался на то, что зачастую подобное озвучивается непублично, и западные лидеры не хотят обсуждать с ним эту проблему.

26 декабря научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк заявил, что большинство беженцев, уехавших с Украины после начала боевых действий, не вернется домой.

12 декабря советник Зеленского Александр Камышин заявил, что в 2025 году на Украине начнет функционировать плотная программа по возвращению беженцев из Германии. По его словам, вместе с главой министерства национального единства Алексеем Чернышовым они работают над возвращением украинцев в оборонную промышленность страны.

Ранее украинские беженцы объяснили, почему граждане Украины не хотят воевать и бегут из страны.

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