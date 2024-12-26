На Украине спрогнозировали, сколько беженцев не вернутся в страну

Большинство беженцев, уехавших с Украины после начала боевых действий, не вернется домой. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.

«Можно говорить, что около половины может вернуться, а около половины — не вернется», — предположил он.

12 декабря советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Камышин заявил, что в 2025 году на Украине начнет функционировать плотная программа по возвращению беженцев из Германии. По его словам, вместе с главой министерства национального единства Алексеем Чернышовым они работают над возвращением украинцев в оборонную промышленность страны.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в бундестаге призвал граждан Украины, покинувших свою страну, активнее искать работу в ФРГ, заявив, что в противном случае им следует вернуться на родину.

Ранее украинские беженцы объяснили, почему граждане Украины не хотят воевать и бегут из страны.