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На Украине спрогнозировали, сколько беженцев не вернутся в страну

«РБК-Украина»: большая часть беженцев не вернется на Украину
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Gleb Garanich/Reuters

Большинство беженцев, уехавших с Украины после начала боевых действий, не вернется домой. Об этом в интервью «РБК-Украина» заявил научный сотрудник Института демографии и социальных исследований Алексей Позняк.

«Можно говорить, что около половины может вернуться, а около половины — не вернется», — предположил он.

12 декабря советник президента Украины Владимира Зеленского Александр Камышин заявил, что в 2025 году на Украине начнет функционировать плотная программа по возвращению беженцев из Германии. По его словам, вместе с главой министерства национального единства Алексеем Чернышовым они работают над возвращением украинцев в оборонную промышленность страны.

До этого канцлер Германии Олаф Шольц в своем выступлении в бундестаге призвал граждан Украины, покинувших свою страну, активнее искать работу в ФРГ, заявив, что в противном случае им следует вернуться на родину.

Ранее украинские беженцы объяснили, почему граждане Украины не хотят воевать и бегут из страны.

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