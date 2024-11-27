В Германии раскрыли подробности диверсии на «Северных потоках»

Как минимум шесть взрывных устройств было использовано при подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на судебные документы, оказавшиеся в ее распоряжении.

По данным Die Welt, в общей сложности на нитках газопроводов было размещено как минимум шесть взрывных устройств. Так, шведские специалисты, обследовавшие места повреждения труб, обнаружили еще несколько мест повреждений, о которых было неизвестно ранее.

Как следует из текста, ранее предполагалось, что для взрыва инфраструктурных объектов задействовали лишь четыре взрывных устройства.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее Германия не смогла ответить на более чем 300 запросов по «Северным потокам».