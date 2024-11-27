Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

В Германии раскрыли подробности диверсии на «Северных потоках»

Die Welt: для подрыва «Северных потоков» использовалось шесть взрывных устройств

close
Swedish Coast Guard/AP

Как минимум шесть взрывных устройств было использовано при подрыве газопроводов «Северный поток» и «Северный поток-2». Об этом пишет немецкая газета Die Welt со ссылкой на судебные документы, оказавшиеся в ее распоряжении.

По данным Die Welt, в общей сложности на нитках газопроводов было размещено как минимум шесть взрывных устройств. Так, шведские специалисты, обследовавшие места повреждения труб, обнаружили еще несколько мест повреждений, о которых было неизвестно ранее.

Как следует из текста, ранее предполагалось, что для взрыва инфраструктурных объектов задействовали лишь четыре взрывных устройства.

Взрывы на газопроводах «Северный поток» и «Северный поток — 2» произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция предположили, что могла быть целенаправленная диверсия. Оператор «Северного потока» Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах масштабны и сроки ремонта оценить невозможно. Генеральная прокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма.

Ранее Германия не смогла ответить на более чем 300 запросов по «Северным потокам».

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами