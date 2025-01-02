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«Нет хороших новостей»: Вучич обсудил с США санкции против российско-сербской NIS

Вучич о переговорах с США по санкциям против NIS: слишком хороших новостей нет
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Darko Vojinovic/AP

Президент Сербии Александар Вучич в соцсети Instagram (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена) сообщил об итогах переговоров с заместителем госсекретаря США по вопросам экономического роста, энергетики и окружающей среды Хосе Фернандесом, на которых в том числе обсуждались санкции против российско-сербской компании «Нефтяная индустрия Сербии» (NIS).

Как рассказал сербский лидер, разговор получился тяжелым, но открытым и искренним.

«Во всяком случае, нет слишком хороших новостей для граждан Сербии, но Сербия сохранит свою стабильность и энергетическую безопасность», — написал президент.

Он добавил, что сможет раскрыть детали переговоров в ближайшие дни.

В конце декабря вице-премьер Сербии Александар Вулин утверждал, что перед уходом администрация президента США Джо Байдена пытается надавить на Белград по вопросу антироссийских санкций. Он уточнил, что речь идет о NIS, в отношении которой Вашингтон принял ограничительные меры спустя три года после начала СВО. Вице-премьер задался вопросом, не связан ли этот шаг с необходимостью «сломить сербское руководство» до смены власти в США. До этого Вучич исключил, что страна введет санкции в отношении России из-за мер США против NIS.

Ранее Вучич предрек скорый запуск «Северного потока».

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