Вучич заявил, что Сербия не введет санкции в отношении России

Сербия не введет санкции в отношении России из-за ожидаемых ограничительных мер со стороны Соединенных Штатов против «Нефтяной индустрии Сербии» (56,15% Газпром нефть и Газпром). Об этом сообщил сербский президент Александр Вучич в эфире Радио и телевидения Сербии, передает РИА Новости.

«Хотел бы кто-то, чтобы мы ввели санкции против России? Не исключаю. Как президент Сербии и председатель Совета национальной безопасности я не готов сейчас вообще разговаривать о потенциальных санкциях в отношении Москвы», — сказал он.

Вучич добавил, что Сербия выдержала почти три года, не вводя санкции против России.

«Сделаю все от меня зависящее, чтобы этого не делать и не менять свою политику», — заверил сербский лидер.

Он отметил, что ограничительные меры могут ввести уже с 1 января, поэтому нужно вести переговоры с американской и российской сторонами.

Накануне Вучич заявил, что в ближайшее время США могут ввести санкции против энергетической компании Naftne industrije Srbije (NIS) из-за российской собственности компании.

По данным центрального реестра ценных бумаг, российская «Газпромнефть» владеет 50% акций в компании NIS, Сербия — 29,87%, а «Газпром» — 6,15%, пишет N1Info. Вучич заявил, что Белград планирует обсудить с Москвой возможность выкупа части доли «Газпрома», чтобы она опустилась ниже 50%.

Ранее сообщалось, что Сербия просит Россию нарастить поставки газа в рамках нового соглашения.