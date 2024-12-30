На Украине со следующего года вырастут тарифы на прокачку газа

Тарифы на прокачку газа в 2025 году для украинцев вырастут в четыре раза

Тарифы на транспортировку газа для украинцев вырастут в четыре раза с 1 января 2025 года. Об этом сообщило украинское агентство УНИАН.

«Нацкомиссия по регулированию энергетики утвердила повышение тарифов на заседании 30 декабря», — говорится в сообщении.

Агентство уточнило, что причиной повышения тарифов назвали предстоящее прекращение транзита российского газа. Как отметил генеральный директор Оператора газотранспортных систем Украины Дмитрий Липпа, повышение цен стало вынужденной мерой. По его словам, в уходящем году 85% дохода были получены от транспортировки российского газа, тогда как 15% остались от внутренних заказчиков.

Президент Украины Владимир Зеленский еще 27 августа заявил, что договор с Россией о поставках газа продлеваться не будет и на этом вопросе «поставлена точка». В декабре власти Киева подтвердили эту позицию. Москва же может как договориться с Европой о схеме поставок российского газа в обход ограничений Киева, так и найти альтернативный маршрут поставок — например, через «Турецкий поток». Подробнее о ситуации — в материале «Газеты Ru».

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