На Украине ожидают двукратный рост инфляции

Национальный банк Украины спрогнозировал почти двукратный рост инфляции в стране, пишет «Страна.ua».

Регулятор ожидает увеличение показателя роста цен по итогам 2024 года в 1,9 раза — с 5,1% в 2023 до 9,7% в нынешнем году.

В Нацбанке объяснили разогнавшуюся инфляцию плохой для сельскохозяйственных культур погодой, незапланированным ростом цен на топливо.

Накануне доцент кафедры маркетинга университета «Синергия» Юлия Бутырина сообщила, что цены в российских магазинах в январе 2025 года вырастут на 10–15% по сравнению с январем 2024 года. Она назвала прогнозируемый уровень подорожания товаров значительным для россиян.

Во вторник доцент Финансового университета при правительстве РФ Петр Щербаченко высказал мнение, согласно которому рост цен на лекарства в 2025 году будет превышать инфляцию на 2 процентных пункта. Он привел данные Росстата, в соответствии с которыми средний рост цен на лекарства составил 12% за 2024 год, что немного выше годовой инфляции на 2 декабря 2024 год в 9,07%. «Тенденция роста цен, вероятно, продолжится и в 2025 году», — отметил он.

Ранее стало известно, что в России уменьшилось количество денег.