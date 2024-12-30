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Глава МИД Украины предложил Евросоюзу радикальную меру в отношении России

Глава МИД Украины Сибига призвал запретить импорт российского газа в Евросоюз
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Andrij Sybiha/Facebook (владелец компания Meta признана в России экстремистской и запрещена)

Министр иностранных дел Украины Андрей Сибига призвал Европейский союз (ЕС) запретить импорт сжиженного природного газа из России. Так на своей странице в соцсети Х он прокомментировал публикацию Financial Times о том, что страны Евросоюза импортировали рекордный объем российского СПГ.

Глава украинского внешнеполитического ведомства назвал это «неприемлемым».

«Импорт российского СПГ в ЕС должен быть запрещен в рамках дальнейших санкций и заменен поставками из США и других партнеров. На рынке достаточно СПГ, чтобы не финансировать преступный российский режим с его агрессией, военными преступлениями и гибридными атаками», — утверждает Сибига.

До этого РИА Новости писало, что Европа рискует столкнуться с новым энергетическим кризисом этой зимой, поскольку мировой СПГ-рынок крайне нестабилен, а ЕС практически полностью зависит от спотовых поставок. ЕС смог основательно запастись топливом к зиме благодаря российскому трубопроводному газу: европейские подземные хранилища (ПХГ) были заполнены почти на 100% к началу сезона отопления. Однако этого может не хватить, если зима окажется слишком морозной, отмечают аналитики.

Ранее МИД Украины призвал к конфискации российских активов.

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