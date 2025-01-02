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Будапешт потерял право на получение дотации от ЕС

Венгрия лишилась дотации от ЕС в размере €1,04 млрд
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Global Look Press

Европейский союз отказал Венгрии в праве на получение дотаций в размере €1,04 млрд. Об этом, ссылаясь на AFP, сообщает американский журнал Barron.

Будапешт лишился денег после того, как Европейская комиссия пришла к выводу, что венгерские власти пренебрегают демократическими стандартами. Чтобы получить замороженные деньги, Венгрия должна была до конца 2024 года осуществить правовые реформы, касающиеся борьбы с коррупцией и финансирования политических партий и независимости СМИ. Дотация полагалась Будапешту в рамках программ Евросоюза по поддержке структурно слабых регионов.

30 декабря венгерский министр по делам ЕС Янош Бока заявил, что Европейский союз находится в беде из-за своих неправильных решений в ответ на крупнейший кризис в своей истории.

24 декабря премьер-министр Венгрии Виктор Орбан заявил, что огромные деньги, потраченные странами Запада на Украину, сгорели.

Ранее Польша решила отозвать своего посла из Венгрии и пригрозила обращением в ЕК.

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