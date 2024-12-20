Польша решила отозвать своего посла из Венгрии и пригрозила обращением в ЕК

МИД Польши решил отозвать своего посла в Венгрии для консультаций и вызвал венгерского посла в Варшаве для вручения ноты. Об этом сообщается на сайте польского дипведомства.

«Мы считаем решение правительства премьер-министра Виктора Орбана предоставить политическое убежище Марчину Романовскому, разыскиваемому на основании европейского ордера на арест, недружественным актом по отношению к Республике Польша», — говорится в заявлении.

В МИД Польши заявили, что оправдание этого решения предполагаемым политическим преследованием оскорбительно для граждан и польских властей.

Там добавили, что если Венгрия не выполнит свои европейские обязательства, Польша также обратится в Еврокомиссию с просьбой возбудить дело против Венгрии в соответствии со статьей 259 Договора о функционировании ЕС.

15 декабря канцелярия премьер-министра Польши пообещала награду в виде пожарной машины за поимку бывшего заместителя министра юстиции Марчина Романовского.

На данный момент Романовский, депутат сейма от оппозиционной партии «Право и справедливость», считается одним из главных подозреваемых в уголовном деле о незаконном расходовании средств Фонда справедливости. Сначала его депутатский иммунитет был снят Советом Европы, затем дополнительно и польским парламентом.

19 декабря адвокат Романовского Бартош Левандовский заявил, что экс-министру предоставили политическое убежище. Незадолго до этого венгерские СМИ сообщали, что дать экс-чиновнику убежище может Венгрия.

Ранее в Польше заявили, что Венгрия не восстановит отношения с ЕС при Орбане.