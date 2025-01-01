СМИ подсчитали потери России от остановки транзита газа через Украину

Россия и Украина не продлили соглашение по транзиту газа, который продолжался пять десятилетий. Теперь нескольким странам Центральной Европы придется искать другие места поставок, передает Bloomberg.

Как отмечает агентство, именно сейчас страны Европы истощают запасы газа самыми быстрыми темпами за последние годы.

«Цены на газ выросли на 50% в годовом исчислении, получив импульс в последние недели из-за надвигающегося прекращения поставок», — говорится в материале.

Согласно подсчетам агентства, доход РФ в результате потери одного из двух оставшихся газопроводов сократится примерно на $6 млрд в год.

«Значительная часть построенной в Советском Союзе сети газопроводов, которая когда-то поставляла сибирский газ в Европу, теперь представляет собой лишь тень себя прежнего», — отмечает научный сотрудник Центра глобальной энергетической политики Колумбийского университета Татьяна Митрова.

Она добавила, что прекращение транзита является «символическим крахом эпохи».

Украина официально отказалась продлевать соглашение с Россией о транзите газа в Европу после истечения текущего контракта 31 декабря 2024 года. Выступая на годовой прямой линии и пресс-конференции, президент Владимир Путин тоже заявил, что контракта на транзит газа через соседнюю республику больше не будет, но «Газпром» это переживет». «Газета.Ru» узнала у экспертов, как это скажется на России.

Ранее цена газа на бирже в Европе увеличилась до максимума за год.