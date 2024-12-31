В Словакии оценили запасы газа на случай остановки транзита Украиной

Словакия обеспечена запасами газа на случай, если транзит российского сырья будет остановлен Украиной. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство экономики республики.

«Остановка транзита российского газа через Украину не является рациональным решением и будет способствовать росту цен на европейских рынках, который навредит европейской экономике. Этот шаг негативно повлияет и на Словакию», — говорится в сообщении ведомства.

В министерстве отметили, что поставки российского газа в Европу продолжатся по альтернативным маршрутам. При этом негативные последствия затронут и саму Украину, подчеркнули в ведомстве. Это связано с тем, что власти страны потеряют прибыль от платежей за транзит.

До этого официальный представитель ЕК Анна-Кайса Итконен сообщила, что европейские страны готовы к прекращению поставок российского газа через Украину с 1 января 2025 года, несмотря на опасения некоторых государств, включая Словакию. По ее словам, Еврокомиссия более года работает в координации с членами ЕС над подготовкой к подобной ситуации.

Ранее Фицо оценил ущерб Евросоюза от прекращения транзита газа через Украину.