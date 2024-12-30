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Кабмин выделил средства на продолжение строительства очистных систем в Геленджике

Свыше ₽1,5 млрд выделено на продление строительства очистных систем в Геленджике
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Виталий Тимкив/РИА «Новости»

Правительство России выделило Краснодарскому краю свыше 1,5 млрд рублей на продолжение строительства комплекса очистных сооружений в Геленджике. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу кабмина.

«Мощность инженерных систем составит 50 тыс. куб. м в сутки. Они будут очищать сточные воды из жилых домов и предприятий города. Это позволит качественно улучшить условия жизни горожан и отдыха туристов», — говорится в сообщении.

В пресс-службе отметили, что федеральное финансирование нужно, чтобы регион выполнил обязательства, взятые на себя в рамках концессионного соглашения по строительству таких сооружений. В 2022-2023 годах на эти цели было суммарно направлено порядка 5,3 млрд рублей.

25 декабря губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщил, что в регионе ввели краевой режим ЧС из-за непрекращающегося выброса нефтепродуктов на берег Анапы. По его словам, причиной подобного стали погодные условия — воздух прогревается и нефтепродукты поднимаются на поверхность на моря, после чего их выносит на берег.

15 декабря в Керченском проливе потерпели крушение танкеры «Волгонефть-212» и «Волгонефть-239». По данным экстренных служб, в результате инцидента почти 3,8 тыс. тонн мазута вылилось в Черное море.

Ранее эксперт перечислила главные экологические проблемы России.

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