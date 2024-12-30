В Госдуме назвали средний размер пенсии по старости в 2025 году

Депутат Государственной думы Никита Чаплин назвал средний размер пенсии по старости, которую будут выплачивать россиянам в 2025 году. Об этом сообщает РИА Новости.

«В следующем году средний размер страховой пенсии по старости составит 24059,12 рубля», — сказал депутат.

27 декабря Чаплин сообщал, что страховые пенсии в России вырастут на 7,3% с 1 января 2025 года. Парламентарий отметил, что индексация выплат затронет работающих пенсионеров впервые с 2015 года. Он добавил, что в 2026 и 2027 годах пенсии будут повышаться дважды в году — в феврале и апреле.

29 декабря в Министерстве труда и социальной защиты сообщили, что в России с 1 января 2025 года страховые пенсии для работающих и неработающих пенсионеров проиндексируют до уровня фактической инфляции. В ведомстве отметили, что принятая мера затронет около 37 млн человек.

Ранее россиянам напомнили, что изменится в их жизни с 1 января.