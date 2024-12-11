Спрогнозирован курс биткоина в 2025 году

В первом полугодии 2025 курс биткоина с высокой долей вероятности закрепится выше $100 тыс. Такой прогноз «Газете.Ru» дал ведущий аналитик Bitget Research Райан Ли.

«Биткоин преодолеет уровень в $100 тыс. и будет пытаться пробить уровень сопротивления сначала в районе $110 тыс., а затем и $120 тыс. Оптимистичный сценарий предполагает выход биткоина к $120 тыс. в первом квартале 2025 года. Умеренный сценарий предполагает рост биткоина до $110 тыс. Согласно пессимистичному сценарию, биткоин может откатиться назад к $90 тыс.», — отметил эксперт.

В январе Ли ожидает продолжения роста курса биткоина, особенно если на декабрьском заседании Федеральная резервная система США примет решение о дальнейшем снижении ключевой ставки. Кроме того, «позитива» биткоину может придать грядущая инаугурация избранного президента США Дональда Трампа, запланированная на 20 января 2025 года. Эксперт пояснил, что Трамп делал заявления о поддержке криптоиндустрии в ходе предвыборной кампании, и инвесторы надеются на выполнение этих обещаний. Ли уверен, что приближение инаугурации Трампа станет драйвером роста для курса биткоина, который может начаться на слухах и ожиданиях за пару недель до самого события. Таким образом, увеличения стоимости криптовалюты можно ожидать со второй недели января.

По словам Ли, оптимальной стратегией для инвесторов, недавно работающих с криптовалютами, будет равномерная покупка активов на равную сумму через равные промежутки времени, что позволяет сгладить колебания рынка и усреднить цену входа в актив.

10 декабря курс биткоина превышал $97 тыс.

Ранее, 5 декабря, стоимость биткоина впервые превысила отметку в $100 тыс.