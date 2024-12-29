Стало известно, сколько россиян готовы завести семью ради льготной ипотеки

«Выберу.ру»: почти 10% россиян заведут семью ради льготной ипотеки в 2025 году

Почти каждый десятый опрошенный россиянин — 9% — в возрасте от 18 до 50 лет рассматривает возможность заключения брака и рождения ребенка, чтобы воспользоваться программой семейной ипотеки в следующем году. Это следует из опроса, проведенного финансовым маркетплейсом «Выберу.ру», его результаты есть в распоряжении «Газеты.Ru».

57% респондентов планируют воспользоваться семейной ипотекой в 2025 году, особенно в свете новостей о ее расширении. Еще 24% предпочитают другие льготные ипотечные программы, а 19% уже оформили семейную ипотеку в 2024 году.

Программа семейной ипотеки будет реализовываться без ограничений в 2025 году. Президент России Владимир Путин также поручил распространить ее действие на вторичное жилье в регионах с низкой строительной активностью, чтобы повысить доступность жилья для семей с детьми и поддержать локальный рынок недвижимости.

«Семейная ипотека играет ключевую роль в развитии рынка недвижимости и повышении рождаемости. Устранение прежних ограничений демонстрирует стремление властей создать благоприятные условия для молодых семей. Расширение программы, включая вторичное жилье, сделает покупку жилья доступнее и укрепит экономику», — отметила директор департамента коммуникационной политики «Выберу.ру» Анна Романенко.

В декабре 2024 года банки приостанавливали выдачу семейной ипотеки из-за исчерпания лимитов. Несмотря на возобновление программы с 16 декабря, заемщики продолжали сталкиваться с отказами, что вызвало обеспокоенность у населения. Власти пообещали предпринять меры для предотвращения подобных ситуаций в будущем.

В опросе приняли участие 3 тыс. россиян.

Ранее «Газета.Ru» рассказала, что будет дальше со ставками по ипотеке.