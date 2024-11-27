Индекс Мосбиржи упал ниже 2430 пунктов

Индекс Мосбиржи в среду, 27 ноября, опускался ниже 2430 пунктов. Индикатор торгуется на этом уровне впервые с начала 2023 года. Об этом свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 10:58 по московскому времени индекс Мосбиржи находился на отметке 2435,99 пункта. Дневной минимум составил 2426,02 пункта.

В лидерах падения ценные бумаги компаний ПИК (-7,73%), обыкновенные и привилегированные акции «Мечела» (-6,75% и -6,41% соответственно), а также бумаги VK (-6,49%) и «Самолета» (-6,19%).

Из всего индекса росли только бумаги ММК (+0,03%).

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