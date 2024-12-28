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Власти рассказали о стресс-тестах, подготовивших Украину к остановке транзита из РФ

Минэнерго Украины: страна подготовилась к прекращению транзита газа из России
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Reuters

Украинский министр энергетики Герман Галущенко заявил, что республика подготовилась к остановке транзита российского газа через свою территорию. Его слова приводит минэнерго Украины.

По словам Галущенко, газовая система страны выдержала ряд стресс-тестов, которые показали, что при остановке транзита из РФ газоснабжение украинцев останется стабильным. Кроме того, Киев создал механизм, в рамках которого в случае решения Словакии прекратить энергопоставки Украине республика получит энергию от соседних государств.

Накануне Фицо сообщил, что прекращение транзита российского газа через Украину обойдется Евросоюзу в €120 миллиардов в 2025-2026 годах и приведет к росту цен на топливо, что еще сильнее ослабит европейскую экономику. По словам политика, Словакия оценит ситуацию с газом после 1 января и рассмотрит вариант принятия ответных мер против Украины, в том числе возможность прекращения энергопоставок Киеву.

После этого президент Владимир Зеленский заявил о «приказах из Москвы для Фицо» по вопросу поставок электричества Киеву. По мнению украинского лидера, премьер втягивает Словакию в «попытки России причинить боль украинцам». На этом фоне Галущенко обратился к энергокомиссару ЕС, где назвал возможный ответ Братиславы «грубым нарушением европейских регуляций».

Ранее Фицо ответил на обвинения Зеленского о поставках энергии.

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