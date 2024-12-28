В Приднестровье предупредили о сроке возможного отключения газа

В Приднестровье готовятся к возможному прекращении подачи газа с 28 декабря

Газораспределительная компания «Тираспольтрансгаз-Приднестровье» предупредила потребителей о возможном прекращении подачи газа с 28 декабря. Об этом сообщает на сайте компании.

«Тираспольтрансгаз-Приднестровье» информирует о возможном временном отключении газоснабжения в случае сокращения или прекращения поставок природного газа на территорию Приднестровской Молдавской Республики», — говорится в заявлении.

Уточняется, что с 28 декабря могут быть отключены юридические лица, а с 1 января — физические лица.

С 1 января 2025 года истекает действие соглашения о транзите российского газа в страны — члены Европейского союза через территорию Украины. В том числе договор затрагивает и Молдавию, которая рискует столкнуться с большими проблемами в случае прекращения поставок топлива из РФ.

9 декабря президент непризнанной Приднестровской Молдавской Республики Вадим Красносельский ввел режим чрезвычайного экономического положения из-за неопределенности с поставками российского газа по территории Украины.

Ранее в СВР заявили о подготовке захвата Молдавской ГРЭС в Приднестровье.