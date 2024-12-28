Путин одобрил порядок открытия банковских вкладов без присутствия клиентов

Российский президент Владимир Путин подписал закон, который позволяет клиентам получать ряд банковских услуг без личного присутствия. Текст документа разместили на официальном портале правовой информации.

Теперь россияне могут открывать рублевые счета и оформлять кредит удаленно после подтверждения личности при помощи единой системы биометрии. Закон предусматривает использование сайтов и мобильных приложений для получения услуг, то есть необходимости создавать новые площадки для их предоставления у банков нет.

В разъяснении к закону говорится, что поправки к порядку получения услуг поспособствуют «популяризации единой биометрической системы», а также позволят оптимизировать нагрузку на банковский сектор.

26 декабря Путин утвердил закон, который ужесточает требования к рекламе потребительских кредитов и обязывает использовать в ней предупреждающие фразы. Как отмечается в законе, новое положение призвано сократить количество импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий для заемщика и его семьи.

Ранее в России ввели новые штрафы для коллекторов.