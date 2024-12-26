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В России ужесточили требования к рекламе кредитов

Путин подписал закон об ужесточении требований к рекламе кредитов и займов
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Михаил Воскресенский/РИА Новости

Президент России Владимир Путин утвердил закон, который ужесточает требования к рекламе потребительских кредитов и обязывает использовать в ней предупреждающие фразы. Документ разместили на сайте официального опубликования правовых актов.

Как отмечается в законе, новое положение призвано сократить количество импульсивно взятых кредитов без надлежащего обдумывания последствий для заемщика и его семьи.

По новым правилам, в рекламе потребительского займа должен присутствовать призыв к гражданину изучить все условия взятия денег у каждого конкретного кредитора. Если такой призыв невозможен, рекламодатель должен разместить в рекламе все условия, влияющие на полную стоимость кредита или займа.

В октябре председатель Центрального банка России Эльвира Набиуллина заявила, что на счетах российских банков размещено 116 триллионов рублей от компаний и физических лиц. Эти средства не простаивают бездействуя, а представляют собой основной источник для кредитования.

Ранее россиянам рассказали об опасности кредита на некоторые товары и услуги.

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