В России ввели новые штрафы для коллекторов

Президент России Владимир Путин подписал закон, который вводит новые штрафы для коллекторов. Соответствующий документ разместили на портале официального опубликования правовых актов.

Документ дополнит Кодекс РФ об административных правонарушениях новыми статьями. Согласно закону, юридические лица не смогут использовать в своем названии словосочетание «профессиональная коллекторская организация». В случае нарушения им грозит штраф в размере до 300 тысяч рублей. Аналогичное наказание предусмотрено за неисполнение решения Федеральной службы судебных приставов об ограничении использования одного или нескольких способов взаимодействия с должником.

Помимо этого, закон уточняет существовавшие ранее составы правонарушений. Теперь кредитные и микрофинансовые организации также будут нести ответственность за неисполнение требований и обязанностей по взысканию долгов.

Накануне министерство юстиции предложило ввести существенные ограничения на допустимые действия коллекторов, микрофинансовых организаций и банков по взысканию долгов с физических лиц с привлечением судебных приставов. В ведомстве предлагают ввести отсрочку в один год на передачу долга в работу коллекторам и сделать их услуги для профессиональных взыскателей платными.

Ранее судебные приставы начали масштабную проверку коллекторов.