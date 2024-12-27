Центробанк установил курс доллара США выше 100 рублей

Центральный Банк России установил официальный курс доллара на 28 декабря 2024 года на уровне 100,5281 рубля, что на 1 рубль 30 копеек выше предыдущего значения. Эти данные опубликованы на сайте ЦБ.

Официальный курс евро увеличился на 2 рубля 65 копеек и составил 105,9522 рубля.

В то же время, официальный курс юаня снизился на 3 копейки и теперь равен 13,4434 рубля.

27 декабря в пресс-службе ЦБ сообщили что официальные курсы иностранных валют относительно рубля с 27 декабря 2024 года будут устанавливать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка. Как уточнили в регуляторе, в условиях расширения объемов внебиржевых операций новая система позволит повысить репрезентативность официальных курсов.

Во второй половине декабря в Центробанке сообщили, что в декабре произошло ослабление рубля из-за очередного пакета санкций, который затруднил поступление валюты на рынок.

Ранее были спрогнозированы курсы валют на новогодние каникулы.