ЦБ объяснил причины ослабления рубля в декабре

В декабре произошло ослабление рубля из-за очередного пакета санкций, который затруднил поступление валюты на рынок. Об этом сообщили в Telegram-канале Центробанка.

«Очередной пакет санкций на наши банки временно сказался на расчетах по международным поставкам и создал препятствия для поступления валютной выручки на рынок», — говорится в сообщении.

По данным ЦБ, неопределенность создала повышенный спрос на валюту со стороны импортеров и компаний, которые должны были погашать валютные кредиты, из-за чего усилились колебания курса. Для снижения Центробанк приостановил плановые покупки валюты в Фонд национального благосостояния России (ФНБ), чтобы сравнять спрос и предложение на валюту. На данный момент, по данным Банка России, колебания снизились.

До этого директор Центра конъюнктурных исследований Института статистических исследований и экономики знаний НИУ ВШЭ Георгий Остапкович сообщил, что ЦБ может начать снижать ключевую ставку на границе первого полугодия 2025 года. По его словам, текущая ставка в 21% может лечь на плато примерно на три-четыре месяца, после чего она снизится. При этом экономист уточнил, что решение будет зависеть от показателей движения инфляции.

Ранее ЦБ объяснил, почему массовая раздача денег не сделает россиян богачами.