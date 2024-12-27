В Банке России рассказали, как начали устанавливать курсы валют

Официальные курсы иностранных валют относительно рубля с 27 декабря 2024 года будут устанавливать на основе объединенных данных биржевых и внебиржевых сегментов валютного рынка, сообщили в пресс-службе Банка России.

Как уточнили в регуляторе, в условиях расширения объемов внебиржевых операций новая система позволит повысить репрезентативность официальных курсов.

Во второй половине декабря в Центробанке сообщили, что в декабре произошло ослабление рубля из-за очередного пакета санкций, который затруднил поступление валюты на рынок.

По данным регулятора, неопределенность создала повышенный спрос на валюту со стороны импортеров и компаний, которые должны были погашать валютные кредиты, из-за чего усилились колебания курса. Для снижения Центробанк приостановил плановые покупки валюты в Фонд национального благосостояния России, чтобы сравнять спрос и предложение на валюту. В последние дни, по данным Банка России, колебания снизились.

Ранее Центробанк объяснил, почему массовая раздача денег не сделает россиян богачами.