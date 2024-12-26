Спрогнозированы курсы валют на новогодние каникулы

Аналитик Буйволов: доллар будет стоить около 100 рублей на новогодних каникулах

На новогодних праздниках доллар будет стоить около 100 рублей, евро — 103–106 рублей, а юань — 13,5–14 рублей. Такой прогноз «Газете.Ru» дал аналитик «БКС Мир инвестиций» Денис Буйволов.

«С одной стороны, завершение декабрьского налогового периода лишит рубль локальной поддержки. С другой стороны, с первых чисел января сойдет на нет влияние сезонных факторов давления на нацвалюту — в частности повышенных бюджетных и корпоративных трат. Нефть при этом стабильно держится чуть выше $70 по Brent. Таким образом, сильных движений валютных курсов вверх или вниз от текущих значений в перспективе недели не ждем», — отметил аналитик.

25 декабря доллар стоил почти 100 рублей, евро — более 103 рублей, а юань — свыше 13,5 рубля.

20 декабря ЦБ сохранил ключевую ставку на уровне 21%. Решение регулятора практически не повлияло на курс рубля: доллар подорожал на 0,67% после оглашения итогов заседания. По мнению экспертов, высокая ключевая ставка оказывает среднесрочную поддержку рублю.

Ранее были спрогнозированы курсы доллара, евро и юаня до конца года.