Россияне массово отменяют бронирования на новогодние праздники в Анапе

«Известия»: в Анапе отменены 90% броней на Новый год после аварии с мазутом

Россияне отменяют бронирования на новогодние праздники в Анапе из-за разлива мазута. Об этом «Известиям» рассказал вице-президент Альянса туристических агентств Алексан Мкртчян.

Мкртчян отметил, что уже отменено 90% бронирований.

«Ведь какая цель людей поехать зимой в Анапу? Подышать морским воздухом. Сейчас это невозможно из-за испарения нефтепродуктов по всему побережью, — сказал он.

По мнению эксперта, летний сезон 2025 года также находится на грани срыва из-за недальновидности местных отельеров. Он пояснил, что для успешного привлечения туристов нужно ввести возможность отмены бронирования без удержания денежных средств, чего в данный момент нет.

«Если бы такую систему ввели, то туристы в конце февраля начали бы вносить предоплату за отдых, надеясь, что спасатели справятся с ликвидацией разлива мазута» — объяснил Мкртчян.

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