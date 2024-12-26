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Путин заявил о намерении властей России замедлить инфляцию

Путин: власти России будут стремиться к замедлению инфляции в 2025 году
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Автор: Вячеслав Прокофьев/POOL/РИА Новости

Власти России будут стремиться к замедлению инфляции в 2025 году. Об этом в беседе с журналистами заявил президент РФ Владимир Путин, передает РИА Новости.

Он отметил, что самое главное для Российской Федерации — это благополучие ее граждан, их уровень жизни, стабильность. А самым главным в сфере экономики страны является стабилизация инфляции, указал глава государства.

«Чтобы у нас не было никаких витков, скачков, чтобы у нас продолжался экономический рост. Мы уже с коллегами обо всем договорились по поводу этого роста. Мы не планируем, что в этом (2025) году он будет таким же, как в этом году под 4%», — сказал лидер РФ.

По его словам, стране такой рост пока и не нужен, учитывая реалии макроэкономического характера.

23 декабря премьер-министр РФ Михаил Мишустин в ходе совещания по экономическим вопросам сообщил, что показатель инфляции в России с начала года к середине декабря превысил 9%.

На том же совещании Путин назвал системными задачами властей сбалансированный рост экономики и умеренную инфляцию.

Ранее в Центробанке РФ рассказали, когда инфляция в России снизится до 4%.

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