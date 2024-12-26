В России оценили объемы производства красной икры в 2024 году

В России в 2024 году производства красной икры будет достаточно для внутреннего рынка. Об этом в интервью телеканалу «Россия 24» заявил руководитель Росрыболовства Илья Шестаков.

«Икры произведено в этом году будет достаточно для внутреннего рынка», — заявил он.

По словам Шестакова, на экспорт в текущем году отправили небольшое количество красной икры, поэтому в стране ее будет достаточно. Он добавил, что строить планы на предстоящий год пока не стоит, потому что прогноз по лососевой путине можно будет дать только весной.

До этого в Россельхознадзоре сообщили, что более 2,6 тонны некачественной и опасной икры горбуши изымут из оборота и уничтожат в нескольких южных регионах России. Специалисты ведомства выявили нарушения в производстве икры горбуши лососевой ООО «Тайм фиш», поставленной на территорию Волгоградской и Астраханской областей и Калмыкии.

26 декабря Заместитель руководителя Роскачества Елена Саратцева рассказала, что для выбора качественной икры нужно брать товары с пометкой «ГОСТ» на упаковке, изготовленный в местах традиционного лова — на Камчатке и Сахалине.

Ранее сообщалось, что красная икра упала в цене в России.