Красная икра упала в цене в России

Цены на красную икру в России начали падать с середины ноября, после Нового года ожидается снижение стоимости еще на 10%. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на заявление председателя Рыбного союза Александра Панина.

По его словам, икры в стране много, ее дефицита не ожидается. Однако спрос на продукт «подсел» из-за высокой цены.

Панин рассказал, что в 2023 году в России было произведено более 25 тысяч тонн икры, что позволило рекордно нарастить ее экспорт в другие страны — до 9 тысяч тонн, при этом для российских прилавков осталось 16 тысяч тонн икры. По словам бизнесмена, россияне не съедают столько икры, даже при хорошей цене, однако цена все же была высокой — 6-8 тысяч рублей за килограмм.

В 2024 году цены на икру достигали 13 тысяч рублей, напомнил Панин. На это повлияли инфляция и ключевая ставка.

Глава Рыбного союза добавил, что спрос рождает предложение, и в итоге цены на икру «перегрели» к середине ноября, они начали снижаться. В крупнейшей специализированной «сетке» по икре цены колеблются от 9,5 тысячи до 11,5 тысячи в зависимости от вида.

Ранее сообщалось, что на юге России уничтожат 2,6 тонны опасной икры.