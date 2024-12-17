На юге России уничтожат 2,6 тонны опасной икры

Более 2,6 тонн некачественной и опасной икры горбуши изымут из оборота и уничтожат в нескольких южных регионах России. Об этом сообщает управление Россельхознадзоре по Ростовской, Волгоградской и Астраханской областям и республике Калмыкия.

Специалисты ведомства выявили более 2,6 тонны икры горбуши лососевой (зернистая соленая) производства ООО «Тайм фиш», поставленной на территорию Волгоградской и Астраханской областей и Калмыкии с нарушением в прослеживаемости. Россельхознадзор обязал субъекты изъять небезопасную продукцию из оборота, утилизировать ее или уничтожить.

Отмечается, что в конце ноября икра была направлена на реализацию через предприятие Ростовской области, а позднее для принятия мер реагирования о случаях проинформировали прокуратуру.

С 1 мая в России стартовала обязательная маркировка икры осетровых и лососевых рыб. Ммпортеры и дистрибьюторы обязаны наносить код маркировки на всю икру, произведенную после этой даты. Также они должны предоставлять в систему маркировки сведения о вводе продукции в оборот.

Ранее россиянам объяснили, как выбрать хорошую красную икру.