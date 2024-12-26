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В США сорвали добровольный взнос России в бюджет комитета МККК

МИД РФ: США сорвали добровольный взнос РФ в бюджет комитета Красного Креста
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Reuters

Соединенные Штаты сорвали добровольный взнос России в бюджет Международного комитета Красного Креста (МККК). Об этом сообщили на официальном сайте МИД РФ.

«В результате односторонних принудительных мер в отношении Газпромбанка, введенных Минфином США в ноябре, Российская Федерация столкнулась с препятствиями при осуществлении выплат в бюджеты ряда международных организаций», — говорится в сообщении.

В МИД РФ отметили, что американские власти сорвали перевод средств российского добровольного взноса в бюджет Международного комитета Красного Креста». По данным министерства, подобные незаконные рестрикции наносят ущерб не только России, но и другим странам.

До этого сообщалось, что Международный комитет Красного Креста (МККК) готов помочь в возвращении жителей Курской области с территории Украины в Россию, если Москва и Киев сумеют достичь соглашения о новой репатриации.

25 декабря сообщалось, что МККК с февраля 2022 года получил примерно 32,5 тысячи запросов от обеих сторон конфликта на Украине относительно поиска пропавших без вести.

Ранее Красный Крест посетил военных, взятых в плен в Курской области.

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