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МККК выразил желание помочь в возвращении жителей Курской области в Россию

РИА Новости: МККК готов помочь в возвращении жителей Курской области с Украины

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Российский Красный Крест

Международный комитет Красного Креста (МККК) готов помочь в возвращении жителей Курской области с территории Украины в Россию, если Москва и Киев сумеют достичь соглашения о новой репатриации. Об этом РИА Новости сообщили в российском офисе организации.

«Международный комитет Красного Креста готов оказать поддержку властям в качестве нейтрального посредника, если между сторонами будет достигнуто соглашение», — сказали в офисе МККК.

24 ноября уполномоченный по правам человека в России Татьяна Москалькова рассказала о реабилитации вернувшихся с Украины жителей Курской области. По ее словам, с людьми работают врачи и психологи.

22 ноября Москалькова сообщила, что в Россию вернулись 46 жителей Суджанского района Курской области, в том числе младенец и инвалид-колясочник. Их переместили в Сумы украинские военнослужащие после вторжения в Курскую область в августе текущего года. По словам омбудсмена, возвращение этих россиян произошло в результате переговорного процесса между РФ и Украиной.

С 6 августа российские вооруженные силы ведут бои с украинскими подразделениями в Курской области. С 10 августа в регионе действует режим контртеррористической операции.

Ранее стало известно, что Российский Красный Крест получил более 6 тысяч заявок на поиск пропавших курян.

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