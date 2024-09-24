Красный Крест посетил военных, взятых в плен в Курской области

Члены Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили военнослужащих, которые были взяты в плен в ходе боевых действий на территории Курской области. Об этом рассказала представитель организации Клер Каплун, пишет РИА Новости.

«Нам удалось посетить пленных, захваченных в связи с событиями в Курской области», — сказала она.

По словам Каплун, благодаря этому солдаты смогли через сотрудников МККК передать своим семьям сообщения.

В то же время представитель организации отказалась раскрывать, сколько именно военнослужащих посетили специалисты и где они находятся. Она пояснила, что не отвечает на соответствующие вопросы в целях безопасности.

19 сентября в российском офисе Красного Креста заявили, что члены МККК готовы посетить Курскую область для оказания помощи местным жителям. Однако такая операция может быть проведена только при выполнении двух условий — наличии соответствующих договоренностей между РФ и Украиной, а также предоставлении сотрудникам организации необходимых гарантий безопасности.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой МККК Мирьяной Сполярич.