Подписывайтесь на Газету.Ru в Telegram Публикуем там только самое важное и интересное!
Новые комментарии +
Размер текста
А
А
А

Красный Крест посетил военных, взятых в плен в Курской области

Члены МККК посетили захваченных в Курской области военнопленных

close
Алексей Куденко/РИА «Новости»

Члены Международного Комитета Красного Креста (МККК) посетили военнослужащих, которые были взяты в плен в ходе боевых действий на территории Курской области. Об этом рассказала представитель организации Клер Каплун, пишет РИА Новости.

«Нам удалось посетить пленных, захваченных в связи с событиями в Курской области», — сказала она.

По словам Каплун, благодаря этому солдаты смогли через сотрудников МККК передать своим семьям сообщения.

В то же время представитель организации отказалась раскрывать, сколько именно военнослужащих посетили специалисты и где они находятся. Она пояснила, что не отвечает на соответствующие вопросы в целях безопасности.

19 сентября в российском офисе Красного Креста заявили, что члены МККК готовы посетить Курскую область для оказания помощи местным жителям. Однако такая операция может быть проведена только при выполнении двух условий — наличии соответствующих договоренностей между РФ и Украиной, а также предоставлении сотрудникам организации необходимых гарантий безопасности.

Ранее министр иностранных дел РФ Сергей Лавров встретился с главой МККК Мирьяной Сполярич.

Что думаешь?
Комментарии
Загрузка
Редакция Реклама Карта сайта Правовая информация Условия использования Политика конфиденциальности

© АО «Газета.Ру» (1999-2024) – Главные новости дня

Название: Газета.Ru (Gazeta.Ru)

Учредитель: АО «Газета.Ру», ОГРН 1067761730376, ИНН 7743625728

Адрес учредителя: 125239, Россия, Москва, Коптевская улица, дом 67

Адрес редакции и издателя: 117105, г. Москва, Варшавское шоссе, д.9, стр.1

Телефон редакции: +7 (495) 785-00-12 | Факс: +7 (495) 785-17-01

Электронная почта: gazeta@gazeta.ru

18+
Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-67642 выдано федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 10.11.2016 г. Редакция не несет ответственности за достоверность информации, содержащейся в рекламных объявлениях. Редакция не предоставляет справочной информации.
Информация об ограничениях
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами